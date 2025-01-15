Приднестровье во тьме: как жители пророссийского региона выживают в условиях энергетического кризиса

Сотни тысяч людей по много часов сидят в своих квартирах в темноте и холоде, предприятия остановлены, детям продлили каникулы. Но даже в таких условиях люди не теряют надежды и верят, что Россия, как всегда, придёт им на помощь. Корреспондент RT рассказывает, как маленькое Приднестровье справляется с беспрецедентным в своей 34-летней истории энергетическим кризисом.
«Ты в какой группе? Пятой? А мы в одиннадцатой! Значит греться к тебе придем!»
Такой шутливый диалог всё чаще можно услышать на приднестровских улицах. Все населённые пункты региона поделили на 17 групп и по очереди отключают электричество. Веерные отключения — разные по продолжительности. Сперва света не было два часа в сутки, потом два раза по четыре часа. Теперь электричество отключают один раз на пять часов.
Жители городов едут в гости в другие районы или сидят в кафе, ходят по магазинам, где свет есть. В селах люди жгут свечи и керосиновые лампы — как их предки век назад.
«Без газа жить можно. А вот без электричества — каменный век. Квартира остывает за час, интернета нет. Вода только холодная. Моемся в тазике, без света кутаемся в одеяла и играем в настольные игры».
Она помнит, как в 90-х в регионе были перебои с электроэнергией и приходилось делать уроки с фонариком. А её маленькому сыну это в диковинку. Для него целое событие, когда гаснет свет, и в квартире зажигают свечи и беспроводные лампы.
«Чуда не случилось»
С 1 января прекратились поставки российского газа через Украину. Киев отказался от дальнейшего транзита. Без голубого топлива от «Газпрома» остались ряд стран Европы. Но больше всего страдает Приднестровье — регион, где у каждого второго российский паспорт. А бело-сине-красный триколор, фактически государственная символика, висит на всех административных зданиях.
Помощь от России — похоже, единственное, чего здесь ждут. Две недели без газа — и регион уже на грани гуманитарной катастрофы. Приднестровье начало погружение в холод и мрак днём 1 января. Новый год здесь празднуют два раза — под бой курантов в Москве и через час, когда наступает полночь по местному времени. В этот раз веселье было особенно громким. В городах салюты грохотали до пяти утра, на площадях у ёлок долго играла музыка.
Приднестровцы словно хотели нагуляться перед тёмными временами
Утром все бросились проверять батареи. Чуда не случилось. К часу дня они были ледяными, горячая вода из кранов ушла. Но в трубах сохранились остатки газа. Готовить еду по-прежнему можно. Прогнозы властей: газа хватит до 1 февраля.
«В декабре было понятно, что придётся мёрзнуть. Я успел купить конвектор в магазине. В конце месяца уже ничего не было. Смели всё — камины, электродуйки, плитки. Я маме заказывал обогреватель в Молдавии. За доставку заплатил четверть от стоимости».
Начиная с середины декабря, на приднестровских улицах стали появляться люди, несущие домой обогреватели. Все готовились к худшему сценарию.
«Что будет в марте — не знает никто»
Электричеством Приднестровье обеспечивает Молдавская ГРЭС. Она находится на юге региона, в Днестровске, рядом с украинской границей. Принадлежит станция российской компании «Интер РАО». Также ГРЭС продавала электричество Кишинёву. После остановки транзита газа станция перешла на уголь, запасов которого не хватит даже до весны. Пока что есть возможность освещать приднестровские дома, пусть и не круглые сутки. Также электричество дает Дубоссарская ГЭС и небольшая станция в Тирасполе. Что будет в марте — не знает никто.
«Пугает неизвестность, — продолжает Николай. — Запасы газа в трубах и угля на станции закончатся через несколько недель. И никто не говорит какие варианты дальше. Остаётся ждать, что Москва даст газ по другому маршруту. Иначе мы тут все замерзнем».
Распоряжение властей: деревья рубить нельзя, валежник собирать можно. Приднестровцы стали ходить по лесам и паркам, искать поваленные деревья, чтобы дома топить печи. Во дворах многоэтажек можно найти кучи хвороста. Их заботливо складывают дворники. Жители частного сектора приходят и забирают домой на растопку.
Приднестровье целиком газифицировано. Во многих домах печи не топили еще с 90-х, где-то их даже снесли за ненадобностью. Сейчас приходится прочищать дымоходы и растапливать. Многие забыли, как это делать, или вовсе не умели. Чуть ли не каждый день в больницы привозят отравившихся угарным газом. Это и дети, и старики. Уже два летальных исхода. Ну, а пожаров из-за старой проводки или перегрузки сети не сосчитать. Несчастный случай последних дней: в Тирасполе 30-летний житель пьяным уснул с сигаретой, параллельно случилось короткое замыкание. Мужчина погиб в огне.
Пытаясь согреться, жители включают камин и кондиционер, параллельно работает телевизор и электроплита, заряжаются телефоны. Сеть не выдерживает.
Бригады монтеров отправляются в ночные дозоры — аварий особенно много после 17:00, когда в квартирах становится темнее и холоднее. На горячую линию поступают десятки звонков в час.
Приднестровцы храбрятся, выкладывают в соцсети позитивные ролики с застолий. Посыл: «Нам холод нипочём». Местные кулибины хвастаются своими изобретениями: присоединяют аккумуляторы от ноутбука к роутеру, чтобы интернет был во время отключения, показывают чудо-фонари, освещающие большие помещения. Но заряд позитива иссякает вместе с запасом газа в трубах. На улице похолодало. На прошлой неделе днем было 13 градусов тепла, сейчас столбик термометра едва поднимается выше нуля.
В квартирах находиться все менее комфортно. А из-за неравномерного обогрева на стенах появляется плесень. Купить обогреватель или растопить печь могут не все. В центр временного размещения привозят замерзающих людей. В основном это немощные пенсионеры. Есть даже женщина, которой 102 года.
«Все заводы встали»
В экономике коллапс. Импорт и экспорт снизились примерно вдвое по сравнению с началом 2024 года. Ещё в первые дни энергокризиса приднестровский министр экономического развития Сергей Оболоник заявил: «Все заводы встали». Без газа приднестровская промышленность близка к уничтожению. Сейчас работают только предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность региона.
«Я был на мясокомбинате в Бендерах. Там остановилась паровая котельная. Предприятие не может полноценно работать, выпускать консервы и костную муку как обычно. Делают в основном колбасу и пельмени. Электричество там не выключают, иначе мясо испортится, а производство будет сложнее запустить. Чтобы не перегружать сеть, комбинат перешел на ночной режим работы. Смена начинается в 4 утра. Работники полностью поменяли свой распорядок дня. Многие приходят из холодного цеха, а дома нет электричества. Но с трудностями справляются стойко. Люди понимают, что от их работы зависит многое».
Вынужденная романтика
Детские сады в Приднестровье закрыли. Остались несколько дежурных в каждом городе. Посещать их могут только дети из неполных семей и те, у кого работают оба родителя. Школьникам продлили каникулы.
Учёба возобновится на следующей неделе в удалённом формате, как в разгар коронавируса. Учитывая веерные отключения, далеко не все смогут присутствовать на онлайн-уроках. Но министерство просвещения заверяет: пока это оптимальный формат, так как обогреть школы невозможно.
«А у нас в квартире газ? А у вас? — А у нас водопровод! Вот!»
Приднестровцы делятся друг с другом новостями словно в детском стихотворении Михалкова. Кому-то повезло, и на плите горят все конфорки. Но при этом перебои с водой. Когда электричество отключают, насосы не могут качать ее на верхние этажи. Сейчас удобнее всего жить за городом. Многие приднестровцы перебрались на зимовку в сёла. Вода из колодца и дым из печной трубы — вынужденная романтика и возвращение к истокам.
Работников большинства предприятий отправили в простой. Они будут получать от четверти до двух третей ежемесячной зарплаты. Приднестровцы ждут, что их кредиты будут заморожены, как во время пандемии. Выплатить их смогут не все.
Власти Молдавии делают вид, что кризиса не существует
Власти Молдавии называют приднестровцев своим народом, но делают вид, что кризиса не существует. Свой огромный долг, более $700 млн перед «Газпромом» не признают, договариваться с Москвой о новых вариантах поставки газа не собираются. Переизбранная кое-как президент Майя Санду за четыре с лишним года ни разу не встретилась с приднестровским лидером Вадимом Красносельским, несмотря на его неоднократные призывы к диалогу. А по поводу ситуации с газом заявила: «Энергокризиса нет». И добавила, что никаких договоров с «Газпромом» не заключала и никакой ответственности за насущные проблемы жителей обеих берегов Днестра не несет.
Между тем, больше десятка сёл, находящихся под юрисдикцией Молдавии, тоже остались в темноте и холоде. Они подключены к приднестровской энергосистеме. В одно из таких сёл, Копанку (20 километров от Тирасполя), Санду прибыла на прошлой неделе. Жители её буквально освистали и, нецензурно ругаясь, потребовали, чтобы президент уехала обратно в свой Кишинев. Люди недовольны тем, что теперь будут получать газ и электричество из тех же источников, что и остальная Молдавия. А это значит, что платить за коммуналку придётся в 4−5 раз больше, чем раньше.
В Молдавии уже получили квитанции с расчётами по новым тарифам. Местные СМИ пишут: граждане в шоке.
Все выросло примерно на треть по сравнению с минувшей осенью. Пенсионер, получающий 3000 леев (около 16,4 т. рублей. — RT), должен заплатить 2800 за коммуналку. Это не скверный анекдот, а реальность.
Компенсации от государства жители Молдавии называют смехотворными. Обычно это 500−600 леев в месяц. Хотя власти обещали льготников не обижать и возвращать чуть ли не половину суммы, заплаченную по счетам.
Парадоксальная ситуация: параллельно с государством компенсации людям выплачивает оппозиционное движение. Политический блок «Победа», с которым Санду давно борется куда более рьяно, чем с любыми реальными проблемами в стране, начал выдавать по 1000 леев жителям Гагаузской автономии, Тараклийского и Оргеевского районов. Географию выплат собираются расширить. Власти Молдавии высказываются против этой помощи, но пока её не блокируют.
Вся надежда на Москву
Приднестровцы же с надеждой ждут новостей. Во вторник стало известно, что президент Вадим Красносельский слетал на переговоры в Москву. За несколько дней до этого он встретился в Бендерах с Действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен. Финский дипломат заверила, что Кишинев не будет мешать возобновлению поставок российского газа в Приднестровье.
Все это дает хоть какой-то повод для оптимизма в регионе, где сейчас замерзают почти 400 тысяч человек. Они верят, что их голубая газовая мечта воплотится в реальность. В качестве альтернативного маршрута поставок подходит Трансбалканский газопровод или «Турецкий поток». Ну, а спасти Приднестровье снова по силам только Москве.