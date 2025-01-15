Приднестровье во тьме: как жители пророссийского региона выживают в условиях энергетического кризиса

Между тем, больше десятка сёл, находящихся под юрисдикцией Молдавии, тоже остались в темноте и холоде. Они подключены к приднестровской энергосистеме. В одно из таких сёл, Копанку (20 километров от Тирасполя), Санду прибыла на прошлой неделе. Жители её буквально освистали и, нецензурно ругаясь, потребовали, чтобы президент уехала обратно в свой Кишинев. Люди недовольны тем, что теперь будут получать газ и электричество из тех же источников, что и остальная Молдавия. А это значит, что платить за коммуналку придётся в 4−5 раз больше, чем раньше.