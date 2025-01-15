Полет на Марс в обмен на мир с Украиной: план для Путина из США

Неожиданный план по урегулированию украинского конфликта представило издание The Hill. По мнению журналистов, избранный президент США Дональд Трамп во время переговоров мог бы предложить президенту России Владимиру Путину участие в программе «Артемида» в случае уступок Киеву.
«В контексте обещания положить конец конфликту на Украине, он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться», — цитирует статью РИА Новости.
Целями проекта «Артемида» являются полеты на Марс и на Луну. Россия заинтересована в таком сотрудничестве, чтобы вернуть себе былую космическую славу, уверено издание.
По мнению автора статьи, сейчас развитие российской космической отрасли на паузе из-за санкций, эмбарго, ограничение финансовых ресурсов. Участие в программе откроет для РФ доступ к американским технологиям и поставщикам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что космос является единственной сферой, где США и РФ продолжают взаимодействие.