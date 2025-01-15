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Полет на Марс в обмен на мир с Украиной: план для Путина из США

Американское издание предложило Трампу ускорить урегулирование конфликта на Украине, предоставив России возможность участвовать в совместной с США космической программе. Проект позволит реализовать амбициозные планы обеих стран о полетах на Луну и Марс.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Неожиданный план по урегулированию украинского конфликта представило издание The Hill. По мнению журналистов, избранный президент США Дональд Трамп во время переговоров мог бы предложить президенту России Владимиру Путину участие в программе «Артемида» в случае уступок Киеву.

«В контексте обещания положить конец конфликту на Украине, он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться», — цитирует статью РИА Новости.

Целями проекта «Артемида» являются полеты на Марс и на Луну. Россия заинтересована в таком сотрудничестве, чтобы вернуть себе былую космическую славу, уверено издание.

По мнению автора статьи, сейчас развитие российской космической отрасли на паузе из-за санкций, эмбарго, ограничение финансовых ресурсов. Участие в программе откроет для РФ доступ к американским технологиям и поставщикам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что космос является единственной сферой, где США и РФ продолжают взаимодействие.

Трамп Дональд
Путин Владимир
космос