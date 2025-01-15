Жителя Волгодонска призвали в службу охраны Путина

Всего в ходе осенней кампании ряды вооруженных сил пополнили 120 новобранцев из Волгодонска. Почти половина из них отправлена в сухопутные войска. Остальные выполняют воинские обязанности в подразделениях железнодорожных и ракетных войск, авиации, ВДВ, Росгвардии и МЧС.