Жителя Волгодонска призвали в службу охраны Путина

Военком выступил на совещании в мэрии, где рассматривались итоги осеннего призыва граждан 2024 года.
Напомним, ФСО занимается обеспечением охраны первых лиц государства, включая президента и премьер-министра.
Всего в ходе осенней кампании ряды вооруженных сил пополнили 120 новобранцев из Волгодонска. Почти половина из них отправлена в сухопутные войска. Остальные выполняют воинские обязанности в подразделениях железнодорожных и ракетных войск, авиации, ВДВ, Росгвардии и МЧС.
По словам Терещенко, в Южном военном округе службу проходит большая часть новобранцев — 79 человек. 42 из них — на территории Ростовской области.
«Недалеко от дома служат в основном граждане, имеющие детей или больных родителей пожилого возраста», — пояснил военком.
Как уже сообщалось, в регионе проводятся мероприятия, посвященные Году защитника Отечества.