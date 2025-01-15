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Жителя Волгодонска призвали в службу охраны Путина

Ростовская область, 15 января 2025. DON24.RU. В Волгодонске один из призывников направлен для прохождения военной службы в Федеральную службу охраны (ФСО). Об этом сообщил военный комиссар города Геннадий Терещенко.

Источник: РИА "Новости"

Военком выступил на совещании в мэрии, где рассматривались итоги осеннего призыва граждан 2024 года.

Напомним, ФСО занимается обеспечением охраны первых лиц государства, включая президента и премьер-министра.

Всего в ходе осенней кампании ряды вооруженных сил пополнили 120 новобранцев из Волгодонска. Почти половина из них отправлена в сухопутные войска. Остальные выполняют воинские обязанности в подразделениях железнодорожных и ракетных войск, авиации, ВДВ, Росгвардии и МЧС.

По словам Терещенко, в Южном военном округе службу проходит большая часть новобранцев — 79 человек. 42 из них — на территории Ростовской области.

«Недалеко от дома служат в основном граждане, имеющие детей или больных родителей пожилого возраста», — пояснил военком.

Как уже сообщалось, в регионе проводятся мероприятия, посвященные Году защитника Отечества.