В 2025 году в Башкирии выберут депутатов двух городских советов

Прошлые выборы местных депутатов в этих городах прошли в 2021 году. В горсовет Белорецка попали 15 кандидатов от «Единой России», два самовыдвиженца, по одному представителю КПРФ и ЛДПР. В Бирске «Единая Россия» получила 10 мандатов, пять мест достались кандидатам от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». ЛДПР, КПРФ и «Партия роста» получили по одному мандату, двое депутатов были самовыдвиженцами.