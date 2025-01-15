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ЦИК: семь миллионов бюллетеней изготовили к выборам президента Беларуси

ЦИК сказал, что более семи миллионов бюллетеней было изготовлено к выборам президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

ЦИК сообщил, что семь миллионов бюллетеней изготовили к выборам президента Беларуси. Подробности озвучила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская, сообщает БелТА.

По ее словам, бюллетени по выборам президента были изготовлены Белорусским домом печати по заказу ЦИК. Балдовская пояснила, что их количество связано с численностью избирателей. Вместе с тем она заметила, что законом предусматривается возможность изготовления небольшого запаса бюллетеней на тот случай, если избиратели будут их портить.

— Изготовлено чуть более 7 млн бюллетеней, — уточнила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Ранее ЦИК сказал, что бюллетени на выборах президента 2025 будут только на белорусском языке.

Кстати, предвыборные программы кандидатов в президенты опубликованы в Беларуси.

Также мы писали, что Беларусь не откроет избирательные участки за границей из-за мер безопасности.