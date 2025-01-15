ЦИК: семь миллионов бюллетеней изготовили к выборам президента Беларуси

По ее словам, бюллетени по выборам президента были изготовлены Белорусским домом печати по заказу ЦИК. Балдовская пояснила, что их количество связано с численностью избирателей. Вместе с тем она заметила, что законом предусматривается возможность изготовления небольшого запаса бюллетеней на тот случай, если избиратели будут их портить.