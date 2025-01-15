ЦИК: семь миллионов бюллетеней изготовили к выборам президента Беларуси

ЦИК сообщил, что семь миллионов бюллетеней изготовили к выборам президента Беларуси. Подробности озвучила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская, сообщает БелТА.
По ее словам, бюллетени по выборам президента были изготовлены Белорусским домом печати по заказу ЦИК. Балдовская пояснила, что их количество связано с численностью избирателей. Вместе с тем она заметила, что законом предусматривается возможность изготовления небольшого запаса бюллетеней на тот случай, если избиратели будут их портить.
— Изготовлено чуть более 7 млн бюллетеней, — уточнила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Ранее ЦИК сказал, что бюллетени на выборах президента 2025 будут только на белорусском языке.
Кстати, предвыборные программы кандидатов в президенты опубликованы в Беларуси.
Также мы писали, что Беларусь не откроет избирательные участки за границей из-за мер безопасности.