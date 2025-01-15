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ЦИК Беларуси предупредил о штрафах до 630 рублей за фото заполненных бюллетеней

ЦИК Беларуси объяснил, почему нельзя фотографировать заполненные бюллетени.

Источник: Комсомольская правда

ЦИК Беларуси предупредил о штрафах до 630 рублей за фото заполненных бюллетеней. Подробности рассказала пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская, пишет БелТА.

По ее словам, в избирательном законодательстве четко прописана норма, определяющая запрет на фото или же видеосъемку заполненного бюллетеня, вынос бюллетеня за пределы помещения для голосования.

— Такого рода действия являются административным правонарушением и повлекут наложение штрафа на физическое лицо, на избирателя в размере до 15 базовых величин (до 630 рублей, одна базовая величина равна 42 рублям. — Ред.), — подчеркнула Елена Балдовская.

Она акцентировала внимание на том, что запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня связан с принципом тайны голосования. Пресс-секретарь ЦИК пояснила, что если гражданин выставляет на всеобщее обозрение то, как именно он проголосовал в основной день выборов, то он, по сути, проводит агитацию.

— Агитация 26 января запрещена.

Ранее ЦИК сообщил, что семь миллионов бюллетеней изготовили к выборам президента Беларуси.

Тем временем предвыборные программы кандидатов в президенты опубликованы в Беларуси.

Кстати, ЦИК сказал, что бюллетени на выборах президента 2025 будут только на белорусском языке.