ЦИК Беларуси предупредил о штрафах до 630 рублей за фото заполненных бюллетеней

Она акцентировала внимание на том, что запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня связан с принципом тайны голосования. Пресс-секретарь ЦИК пояснила, что если гражданин выставляет на всеобщее обозрение то, как именно он проголосовал в основной день выборов, то он, по сути, проводит агитацию.