Глава «Росатома» сравнил санкции США с наградным листом

«Такое впечатление, что американский Минфин изучил нашу ценность, у нас такая есть ценность — единая команда. Вот нас всех единой командой в эти санкции записали. Понятно, что для нас, для меня, для моих товарищей практического значения никакого нет. Никаких активов, счетов и так далее в Соединенных Штатах Америки мы не имеем. Поэтому это скорее демонстрация недружественного к нам признания наших заслуг», — сказал Лихачев.