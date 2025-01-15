ЦИК Беларуси сказал, в каком случае бюллетени признают недействительными

Она добавила, что форма, а также текст бюллетеня были установлены Центральной избирательной комиссией. Так, согласно требованиям статьи 72 Избирательного кодекса он может быть изготовлен на одном из государственных языков. Балдовская напомнила, что в 2025 году было принято решение изготовить бюллетень на белорусском языке (подробнее — здесь).