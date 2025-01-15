ЦИК Беларуси сказал, в каком случае бюллетени признают недействительными. Подробности сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская, передает БелТА.
Она акцентировала внимание на том, что бюллетень на обратной стороне имеет цветовую защиту. По словам Балдовской, накануне голосования два члена участковой избирательной комиссии должны на оборотной стороне бюллетеня проставить подписи.
— В случае отсутствия таких подписей такие бюллетени будут при подсчете признаваться недействительными, — заявила пресс-секретарь ЦИК Беларуси.
Она добавила, что форма, а также текст бюллетеня были установлены Центральной избирательной комиссией. Так, согласно требованиям статьи 72 Избирательного кодекса он может быть изготовлен на одном из государственных языков. Балдовская напомнила, что в 2025 году было принято решение изготовить бюллетень на белорусском языке (подробнее — здесь).
Пресс-секретарь ЦИК сообщила, что бюллетень в алфавитном порядке содержит информацию о кандидатах в президенты. Кроме того, в бюллетене указан порядок его заполнения.
— И в эту кампанию мы дополнили бюллетень небольшой припиской для избирателей — предупреждением о том, что закон запрещает фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня, а также вынос бюллетеней за пределы помещения для голосования.
Ранее ЦИК Беларуси предупредил о штрафах до 630 рублей за фото заполненных бюллетеней.
Напомним, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025.
Также мы писали, что предвыборные программы кандидатов в президенты опубликованы в Беларуси.