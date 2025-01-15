Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Энергодара покинул свой пост

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале заявил, что покидает свой пост, объяснив это решение новыми задачами, которые перед ним ставит концерн «Росэнергоатом».

Источник: © РИА Новости

«Дорогие энергодарцы, я покидаю пост главы города. Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн “Росэнергоатом”. Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт», — написал Сеновоз.

По его словам, задачи, которые ставились в Энергодаре, связанные с антикризисным управлением и выстраиванием процессов муниципального управления, на данный момент решены. Команда администрации во главе с первым заместителем главы Энергодара Максимом Пуховым продолжит работу, направленную на развитие города, уточнил Сеновоз.

«В ближайшее время депутаты городского совета рассмотрят моё заявление о досрочном прекращении полномочий и примут решение о назначении исполняющего обязанности главы Энергодара», — заявил чиновник.

В конце октября 2024 года Сеновоз назначил своим первым заместителем экс-главу атомграда Полярные Зори Мурманской области Максима Пухова.

Эдуард Сеновоз был назначен на должность главы запорожского Энергодара в декабре 2022 года.