Глава Энергодара покинул свой пост

«Дорогие энергодарцы, я покидаю пост главы города. Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн “Росэнергоатом”. Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт», — написал Сеновоз.
По его словам, задачи, которые ставились в Энергодаре, связанные с антикризисным управлением и выстраиванием процессов муниципального управления, на данный момент решены. Команда администрации во главе с первым заместителем главы Энергодара Максимом Пуховым продолжит работу, направленную на развитие города, уточнил Сеновоз.
«В ближайшее время депутаты городского совета рассмотрят моё заявление о досрочном прекращении полномочий и примут решение о назначении исполняющего обязанности главы Энергодара», — заявил чиновник.
В конце октября 2024 года Сеновоз назначил своим первым заместителем экс-главу атомграда Полярные Зори Мурманской области Максима Пухова.
Эдуард Сеновоз был назначен на должность главы запорожского Энергодара в декабре 2022 года.