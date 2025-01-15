Глава Энергодара покинул свой пост

«Дорогие энергодарцы, я покидаю пост главы города. Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн “Росэнергоатом”. Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт», — написал Сеновоз.