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Лукашенко заслушал доклад о государственной инвестиционной программе

Белорусские власти инвестируют серьезные средства в строительство, как социальных, так и производственных объектов.

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Государственная инвестиционная программа направлена на развитие инфраструктуры в стране, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства в среду заслушал доклад об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025.

По его словам, целевая направленность госпрограммы и распределение средств по определенным направлениям должны соответствовать реальному положению дел.

«Наряду со строительством дорог, школ и больниц надо не забывать про создание современных производств, а также объектов, благодаря которым мы будем спокойно жить под мирным небом», — цитирует Лукашенко Тelegram-канал Пул первого.

Глава государства обратил внимание, что нужно строить объекты, которые дают не только быструю отдачу, но и приносят комплексный эффект.

«Это электросети, дороги, связь. Очевидно, что их наличие позволит предоставить больше производственных площадок, улучшить логистику», — считает белорусский лидер.

Лукашенко призвал подходить по-хозяйски к распределению ресурсов и помнить, что экспорт является важным элементом отечественной экономики.

«Производим много. Половину мы потребляем, половину надо продать», — обозначил задачу присутствующим на совещании глава государства.

Лукашенко Александр