Лукашенко заслушал доклад о государственной инвестиционной программе

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Государственная инвестиционная программа направлена на развитие инфраструктуры в стране, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства в среду заслушал доклад об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025.
По его словам, целевая направленность госпрограммы и распределение средств по определенным направлениям должны соответствовать реальному положению дел.
«Наряду со строительством дорог, школ и больниц надо не забывать про создание современных производств, а также объектов, благодаря которым мы будем спокойно жить под мирным небом», — цитирует Лукашенко Тelegram-канал Пул первого.
Глава государства обратил внимание, что нужно строить объекты, которые дают не только быструю отдачу, но и приносят комплексный эффект.
«Это электросети, дороги, связь. Очевидно, что их наличие позволит предоставить больше производственных площадок, улучшить логистику», — считает белорусский лидер.
Лукашенко призвал подходить по-хозяйски к распределению ресурсов и помнить, что экспорт является важным элементом отечественной экономики.
«Производим много. Половину мы потребляем, половину надо продать», — обозначил задачу присутствующим на совещании глава государства.