Александр Лукашенко сделал акцент на задачах 2025 года в сфере инвестиций

«Учитывая важность текущего года, следует строить и вводить объекты с быстрой отдачей и комплексным эффектом. Это электросети, дороги, связь. Очевидно, что их наличие позволит предоставить больше производственных площадок, улучшить логистику», — сказал Президент.
Во главе всего, по его мнению, должен лежать хозяйский подход в части распределения ресурсов.
«И надо не забывать, что экспорт снова становится наиважнейшим элементом в нашей экономике. Производим много. Половину мы потребляем, половину надо продать», — напомнил Александр Лукашенко.