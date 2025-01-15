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Александр Лукашенко сделал акцент на задачах 2025 года в сфере инвестиций

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного утверждению Государственной инвестиционной программы нашей страны, указал на главные задачи в этой сфера в 2025 году.

Источник: БЕЛТА

«Учитывая важность текущего года, следует строить и вводить объекты с быстрой отдачей и комплексным эффектом. Это электросети, дороги, связь. Очевидно, что их наличие позволит предоставить больше производственных площадок, улучшить логистику», — сказал Президент.

Во главе всего, по его мнению, должен лежать хозяйский подход в части распределения ресурсов.

«И надо не забывать, что экспорт снова становится наиважнейшим элементом в нашей экономике. Производим много. Половину мы потребляем, половину надо продать», — напомнил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр