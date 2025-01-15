Алексей Текслер представил свой доклад Владимиру Путину в 2025 году

По словам южноуральского губернатора, все паспорта нацпроектов уже утверждены. Необходимые соглашения, как финансовые, так и нефинансовые, были заключены в конце прошлого года. Суммы, утвержденные федеральным бюджетом, уже доведены до регионов, в то же время на местах сформированы и утверждены планы работы и бюджеты на текущий и последующие годы (до 2030-го) с учетом исполнения новых задач.