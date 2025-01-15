Алексей Текслер представил свой доклад Владимиру Путину в 2025 году

Глава Южного Урала, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер рассказал о том, какая работа в этом направлении ведется в регионах.
По словам южноуральского губернатора, все паспорта нацпроектов уже утверждены. Необходимые соглашения, как финансовые, так и нефинансовые, были заключены в конце прошлого года. Суммы, утвержденные федеральным бюджетом, уже доведены до регионов, в то же время на местах сформированы и утверждены планы работы и бюджеты на текущий и последующие годы (до 2030-го) с учетом исполнения новых задач.
Реализация национальных проектов будет проходить с оглядкой на обратную связь от граждан.
«Мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, может вносить свои коррективы, поэтому система управления нацпроектами должна быть гибкой и иметь возможность вносить необходимые изменения в проекты, в том числе в части финансирования необходимых мероприятий, чтобы обеспечить максимальный эффект», — отметил Алексей Текслер.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЖЕТ ЖИЗНЬ
Сейчас перед регионами стоит задача завершить работу с проектными документами, вовремя заключить все необходимые контракты и начать реализацию нацпроектов на местах. Алексей Текслер отметил, что взаимодействие с правительством налажено. Главы регионов и руководители комиссий Госсовета включены в проектные комитеты, все профильные комиссии готовы исполнять намеченные планы.
Президент в ответ подчеркнул, что вся работа должна быть экономически обоснована, социальные вопросы затягивать неприемлемо.
«Очень важно, чтобы документы не расходились с реалиями жизни. Как и говорил уже неоднократно, будем оценивать результаты не по бумагам, а по тому, как предпринимаемые нами действия, проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей. Прошу именно из этого исходить», — сказал Владимир Путин.
ИНТЕРЕСЫ ЮЖНОГО УРАЛА
Экспертное сообщество высоко оценило выступление Алексея Текслера перед федеральной властью. Глава Южного Урала уже не в первый раз становится голосом всех регионов на самом высшем уровне. Кроме того, губернатор Челябинской области и возглавляемая им комиссия Госсовета имели непосредственное отношение к разработке новых национальных проектов.
Политологи неоднократно говорили о том, что Алексей Текслер — один из ключевых лоббистов Челябинской области, и выступление на совещании правительства в очередной раз подчеркнуло его политический вес.
СПРАВКА
В 2024 году на реализацию нацпроектов Челябинская область получила более 31 млрд рублей. Южный Урал доказал свою устойчивость к различным видам трудностей, несмотря на беспрецедентные санкции, укрепил и приумножил свои экономические показатели. Развивается импортозамещение, строятся новые производства и огромное количество жилья, ремонтируются и возводятся новые дороги, безработица держится на историческом минимуме, а средняя зарплата увеличивается. Промышленный рост идет в ногу с инвестиционным.
Новых нацпроектов будет целых 20. На сегодняшний день готовы паспорта 19 из них:
- «Семья» — оказание поддержки родителям с детьми, помощь старшему поколению;
- «Продолжительная и активная жизнь» — модернизация первичного звена здравоохранения;
- «Молодежь и дети» — создание условий для самореализации молодого поколения;
- «Инфраструктура для жизни» — обновление жилищного фонда, увеличение его доступности на первичном рынке;
- «Экологическое благополучие» — ликвидация свалок, оздоровление водных объектов, сохранение лесов и биоразнообразия;
- «Эффективная и конкурентная экономика» — повышение производительности труда, обеспечение притока инвестиций в основной капитал;
- «Туризм и гостеприимство» — создание доступных и удобных средств размещения для туристов;
- «Эффективная транспортная система» — увеличение мощности инфраструктуры единой опорной транспортной сети РФ;
- «Средства производства и автоматизации» — повышение независимости в области выпуска высокотехнологичных станков;
- «Новые материалы и химия» — развитие производства химической и критически важной биотехнологической продукции;
- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» — создание разработок для развития производства воздушных судов, автопрома;
- «Новые технологии сбережения здоровья» — повышение доступности передовых подходов к профилактике и лечению;
- «Новые атомные и энергетические технологии» — расширение глобального присутствия РФ на международном рынке атомных разработок;
- «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» — достижение независимости в космических сервисах и услугах;
- «Беспилотные авиационные системы» — развитие разработок и серийное производство БПЛА и комплектующих;
- «Кадры» — обеспечение экономики востребованными сотрудниками;
- «Экономика данных и цифровая трансформация государства» — совершенствование системы госуслуг и цифровых платформ в ключевых секторах;
- «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — увеличение доли российской техники в АПК;
- «Международная кооперация и экспорт» — поддержка отечественных компаний и переориентация на дружественные рынки.