СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о сделке по Газе

По данным издания, договоренностей между Израилем и ХАМАС удалось достичь благодаря участию в переговорах будущего спецпредставителя администрации Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Он во время диалога с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «оказал давление на премьера, чтобы тот пошел на компромиссы, необходимые для достижения соглашения».