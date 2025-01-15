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СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о сделке по Газе

Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС достигли договоренности по урегулированию противостояния в Газе. Посредниками на переговорах выступили США, Катар и Египет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Основной этап переговоров прошел 13 января в Дохе.

«Израиль и ХАМАС в принципе договорились о сделке по освобождению заложников в понедельник вечером», — сообщила The Times of Israel.

Арабские чиновники, на которых ссылается издание, уточнили, что официально об итогах переговоров будет объявлено 15 или 16 января. Заявление будет совместным от всех государств, которые участвовали в переговорном процессе.

Детали соглашения продолжают обсуждаться. Стороны еще не решили, как будут выводить израильских военных из Газы. Израиль должен предоставить карту с отмеченными зонами, которые освободит от присутствия ЦАХАЛ.

По данным издания, договоренностей между Израилем и ХАМАС удалось достичь благодаря участию в переговорах будущего спецпредставителя администрации Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Он во время диалога с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «оказал давление на премьера, чтобы тот пошел на компромиссы, необходимые для достижения соглашения».

Арабский чиновник заявил The Times of Israel, что Уиткофф за один разговор «подвинул» Нетаньяху существеннее, чем все представители администрации Байдена за последний год, сообщает «Интерфакс».

14 января стало известно, что палестинское движение ХАМАС согласилось на сделку по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными.

переговоры