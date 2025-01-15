МВД Эстонии не видит причин полностью закрывать границу с Россией

Он уточнил, что МВД страны основывается на оценке угроз.
«В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы», — сказал он газете Postimees.
Ранее, 14 января, эстонская партия Isamaa предложила законопроект, в котором предлагается закрыть границы страны с Россией из-за якобы организации гибридных атак. У служб безопасности и правительства страны есть полномочия для принятия окончательного решения о закрытии границ.
До этого, 29 декабря 2024 года, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс выразил мнение, что в закрытии границ с РФ нет необходимости, поскольку это не решит проблему безопасности. По его словам, спешить в принятии решения о быстром перекрытии границ в Нарве и Южной Эстонии не стоит, поскольку это может оказать влияние на местных жителей.