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МВД Эстонии не видит причин полностью закрывать границу с Россией

МВД Эстонии не считает необходимым закрывать границу с Россией. Об этом 15 января сообщил глава отдела пограничной и миграционной политики ведомства Янек Мяги.

Источник: Reuters

Он уточнил, что МВД страны основывается на оценке угроз.

«В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы», — сказал он газете Postimees.

Ранее, 14 января, эстонская партия Isamaa предложила законопроект, в котором предлагается закрыть границы страны с Россией из-за якобы организации гибридных атак. У служб безопасности и правительства страны есть полномочия для принятия окончательного решения о закрытии границ.

До этого, 29 декабря 2024 года, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс выразил мнение, что в закрытии границ с РФ нет необходимости, поскольку это не решит проблему безопасности. По его словам, спешить в принятии решения о быстром перекрытии границ в Нарве и Южной Эстонии не стоит, поскольку это может оказать влияние на местных жителей.