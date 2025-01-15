Военные борцы определили лучших в қазақ күресі

Более ста борцов из воинских частей Абайского, Усть-Каменогорского, Павлодарского, Аягозского, Ушаральского гарнизонов состязались в семи весовых категориях.
Как отметил заместитель командующего войсками РгК «Восток» полковник Бекболат Габдуллин, по результатам состязаний будет сформирована команда для участия в чемпионате по қазақ күресі на Кубок главнокомандующего Сухопутными войсками.
«Қазақ күресі — национальный вид спорта, развивающий не только ловкость и упорство, но и силу воли. Исконно народная борьба отражает могущество и героизм казахских батыров. Эти состязания запомнятся нам яркими выступлениями и новыми именами молодых атлетов» Полковник Б. Габдуллин.
Так, в весовой категории 55 кг успеха добился солдат Елшат Курбанов, проходящий срочную воинскую службу в составе артиллерийской бригады.
«Моим соперникам было нелегко, ведь еще до армии шесть лет я занимался борьбой. В этой победе есть огромная заслуга моего тренера и родителей» Рядовой Елшат Курбанов.
По итогам двухдневных соревнований первое место в командном зачете заняла войсковая часть 28738 Абайского гарнизона, второе — борцы войсковой части 10810 Аягозского гарнизона, третье — спортсмены войсковой части 30217.
Победители и призеры соревнований были награждены медалями, кубками и грамотами.