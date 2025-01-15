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Лукашенко отметил стремление МОК вернуть белорусов на международные старты

Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко отметил стремление Международного олимпийского комитета вернуть белорусских атлетов на международные соревнования.

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко отметил стремление Международного олимпийского комитета вернуть белорусских атлетов на международные соревнования.

Сегодня Виктор Лукашенко подвел итоги работы Исполкома НОК Беларуси за 2021−2024 годы и вручил награды спортсменам и тренерам по итогам Олимпиады в Париже.

Глава НОК во время своего выступления на отчетно-выборной Генеральной ассамблее комитета отметил, что период с 2021 по 2024 годы стал самым сложным в спортивной истории Беларуси: сначала ковидные ограничения, а затем санкции в отношении белорусских атлетов. Виктор Лукашенко подчеркнул, что санкции наносят больше вреда репутации МОК, чем пользы.

«При этом мы отмечаем стремление МОК вернуть наших атлетов на международные старты и восстановить целостность соревнований, однако некоторые федерации продолжают вести нечестную игру, отстраняя белорусов от стартов под своей эгидой», — цитирует слова Виктора Лукашенко пресс-служба НОК.

Большая часть спортивного сообщества, как уточнил глава НОК, понимает необходимость возвращения белорусских спортсменов на международные соревнования, и эта работа ведется вместе с МОК и руководителями федераций.

«Особенно непросто бороться с федерациями по зимним видам спорта, но недавно лед тронулся. Надеюсь, наши “зимники” будут постепенно возвращаться к международным стартам, как и наши команды в игровых видах спорта», — сказал Виктор Лукашенко.