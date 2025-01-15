Лукашенко отметил стремление МОК вернуть белорусов на международные старты

Глава НОК во время своего выступления на отчетно-выборной Генеральной ассамблее комитета отметил, что период с 2021 по 2024 годы стал самым сложным в спортивной истории Беларуси: сначала ковидные ограничения, а затем санкции в отношении белорусских атлетов. Виктор Лукашенко подчеркнул, что санкции наносят больше вреда репутации МОК, чем пользы.