МИД Армении вручил послу России ноту протеста

Как сообщил МИД Армении, речь идет о выпуске программы на телеканале ВГТРК от 12 января. В этом эфире ведущий Дмитрий Кисилев комментировал спор Баку и Еревана о Зангезурском коридоре (транспортном маршруте, который должен пройти по территории Сюникской области Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью), а также стремление Армении к Евросоюзу.