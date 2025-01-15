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О некоторых изменениях в порядок выдачи и оформления больничных рассказали в Минтруда

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С января 2025 года в Беларуси вступили в силу изменения в порядок выдачи и оформления больничных. О некоторых из них сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Источник: belta.by

Теперь предусмотрена выдача больничного не только в случае болезни матери, осуществляющей уход за ребенком до 3 лет, но и в случае ее госпитализации с другим ребенком.

Работающим инвалидам больничный выдается не более чем на 60 календарных дней подряд и не более чем на 90 календарных дней с перерывами в календарном году (аналогично периоду, за который назначается пособие). По истечении этих сроков выдается справка о временной нетрудоспособности.

Новациями уточнено, кто относится к лицам, постоянно проживающим на территории радиоактивного загрязнения (лица не только зарегистрированные, но и фактически проживающие на данных территориях).

С января 2025 года предусмотрена выдача больничного не только матери или отцу, но и другому родственнику, члену семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на период санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, медицинской абилитации.

Изменениями предусмотрено внесение записи в строку «особые отметки» листка нетрудоспособности «другое заболевание, травма», если при выписке из стационара у ребенка возникает новое заболевание.

Кроме того, введен вид нетрудоспособности «18» для выдачи справок о временной нетрудоспособности гражданам, которые направляются на медицинское освидетельствование по направлению военных комиссариатов.

Предоставлено право хранить сведения о расчете среднедневного заработка и периоде уплаты взносов, выдаваемые органами ФСЗН, в электронном виде.