О некоторых изменениях в порядок выдачи и оформления больничных рассказали в Минтруда

Теперь предусмотрена выдача больничного не только в случае болезни матери, осуществляющей уход за ребенком до 3 лет, но и в случае ее госпитализации с другим ребенком.
Работающим инвалидам больничный выдается не более чем на 60 календарных дней подряд и не более чем на 90 календарных дней с перерывами в календарном году (аналогично периоду, за который назначается пособие). По истечении этих сроков выдается справка о временной нетрудоспособности.
Новациями уточнено, кто относится к лицам, постоянно проживающим на территории радиоактивного загрязнения (лица не только зарегистрированные, но и фактически проживающие на данных территориях).
С января 2025 года предусмотрена выдача больничного не только матери или отцу, но и другому родственнику, члену семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на период санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, медицинской абилитации.
Изменениями предусмотрено внесение записи в строку «особые отметки» листка нетрудоспособности «другое заболевание, травма», если при выписке из стационара у ребенка возникает новое заболевание.
Кроме того, введен вид нетрудоспособности «18» для выдачи справок о временной нетрудоспособности гражданам, которые направляются на медицинское освидетельствование по направлению военных комиссариатов.
Предоставлено право хранить сведения о расчете среднедневного заработка и периоде уплаты взносов, выдаваемые органами ФСЗН, в электронном виде.