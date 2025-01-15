Депутатам Волгоградской облдумы подняли зарплату в 2025 году

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные Волгоградской областной думой, с 1 января 2025 года на 5,1% выросли должностные оклады и оклады за классный чин денежного содержания государственных гражданских служащих. На столько же подняли ежемесячные оклады лиц, замещающих госдолжности в исполнительных органах региона, а также замещающих эти должности на постоянной основе в регпарламенте. В частности, под индексацию попали руководитель аппарата облдумы, руководители отделов, а также спикер регпарламента, его замы, председатели комиссий и их заместители.