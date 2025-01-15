Reuters: претензии Трампа на Гренландию вызвали в Китае споры о том, что делать с Тайванем

Однако вопрос Тайваня сильно отличается от ситуации с Гренландией, Канадой или Панамским каналом: Пекин считает остров законной китайской территорией, судьба которой — «вернуться на родину». Тайвань эти притязания отвергает, говорится в статье.
Министерство иностранных дел Китая заявило, что попытки связать статус Гренландии с Тайванем «абсурдны».
Вопрос Тайваня — это внутреннее дело Китая, и его решение — это дело китайского народа.
Министерство иностранных дел Тайваня на вопрос о том, могут ли действия Трампа в отношении Гренландии стать толчком для возвращения острова Китаю, подчеркнуло, что Тайвань является «суверенной и независимой страной».
Сдерживающим фактором для Пекина является то, что США по закону обязаны предоставлять Тайваню средства для самообороны. Однако неясно, придут ли американские войска на помощь Тайваню в случае войны с Китаем в условиях политики «стратегической неопределенности» (Вашингтон считает, что лучше держать обе стороны в неведении относительно того, вмешаются ли американские военные в войну в Тайваньском проливе. — Прим. ред.).
В первый президентский срок Трамп оказал мощную поддержку Тайваню, включая упорядочение продаж оружия. Однако во время предвыборной кампании в 2024 году он заявил, что Тайвань должен платить США за свою защиту.
Тем не менее отклонение Трампа от норм американской дипломатии может создать благоприятные условия для Китая.
Если Гренландия будет аннексирована США, Китай должен будет забрать Тайвань.
Как считает Чэнь Фэй, доцент факультета политики и международных исследований Центрального китайского педагогического университета, как Гренландия для Трампа, Тайвань является основным интересом безопасности для Китая. Но, на его взгляд, то, что делает Трамп, напрямую угрожает суверенитету другой страны, тогда как Тайвань — «это внутренняя территория Китая и чисто внутреннее дело Китая».
Во-первых, Си Цзиньпин учитывает и другие факторы, имеющие больший вес, особенно оценку военного потенциала страны и вероятных расходов, которые понесет Китай в случае применения силы против Тайваня. Во-вторых, он вряд ли задумается о покупке Тайваня, который считает суверенной территорией Китая, и ни одно правительство Тайваня не согласится быть купленным.
С нею солидарен Дрю Томпсон, старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре и бывший сотрудник Министерства обороны США. По его мнению, «довольно нелепо» думать, что комментарии Трампа о Гренландии могут подтолкнуть Китай к притязаниям на Тайвань.
«Но мне кажется, что если Трамп не откажется от применения военной силы для достижения и защиты интересов США… такого рода заявление и решимость послужат дальнейшему сдерживанию Пекина от любых шагов, которые побудят США предпринять военные действия для защиты Тайваня, — сказал он. — Это довольно мощный сдерживающий фактор для Китая».