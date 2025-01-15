Reuters: претензии Трампа на Гренландию вызвали в Китае споры о том, что делать с Тайванем

Сдерживающим фактором для Пекина является то, что США по закону обязаны предоставлять Тайваню средства для самообороны. Однако неясно, придут ли американские войска на помощь Тайваню в случае войны с Китаем в условиях политики «стратегической неопределенности» (Вашингтон считает, что лучше держать обе стороны в неведении относительно того, вмешаются ли американские военные в войну в Тайваньском проливе. — Прим. ред.).