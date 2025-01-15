AP: Байден планирует покинуть Белый дом с грузовиками документов

Агентство напоминает, что ранее у Байдена уже возникали проблемы с секретными документами. Отмечается, что после ухода Байдена с поста вице-президента в 2017 году в гараже его дома в Делавэре и в его офисе в Вашингтоне были обнаружены засекреченные материалы. Эта находка привела к федеральному расследованию. Тогда в отчете Байден был охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью». Данная характеристика вызвала общественную обеспокоенность его умственными способностями. Сомнения в способности Байдена далее управлять страной в итоге привели к его решению выйти из президентской гонки, указывает AP.