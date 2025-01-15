AP: Байден планирует покинуть Белый дом с грузовиками документов

По его данным, у Белого дома были замечены грузовики «для перевозки документов и вещей администрации» уходящего со своего поста Байдена. «Мы сделаем все возможное, чтобы быть осторожными, следовать правилам и сделать это правильно, следуя традициям, как того действительно хочет президент», — приводит агентство слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментирующей процесс подготовки к передаче документов.
Указывается, что администрация обещает «внедрить новый, более безопасный протокол для проверки и разделения документов». При этом рекомендации специальной рабочей группы, созданной в начале 2024 года для разработки оптимальных практик по защите секретной информации при смене администрации, пока не обнародованы, сообщает AP.
Агентство напоминает, что ранее у Байдена уже возникали проблемы с секретными документами. Отмечается, что после ухода Байдена с поста вице-президента в 2017 году в гараже его дома в Делавэре и в его офисе в Вашингтоне были обнаружены засекреченные материалы. Эта находка привела к федеральному расследованию. Тогда в отчете Байден был охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью». Данная характеристика вызвала общественную обеспокоенность его умственными способностями. Сомнения в способности Байдена далее управлять страной в итоге привели к его решению выйти из президентской гонки, указывает AP.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.