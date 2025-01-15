Глава ПМР рассказал о будущих гуманитарных поставках российского газа

«Президент отметил, что газоснабжение для нужд приднестровцев и функционирования экономики Приднестровья будет восстановлено в формате оказания гуманитарно-технической помощи республике», — цитирует его пресс-служба президента ПМР.
Красносельский рассказал, что провел в Москве переговоры о преодолении энергетического кризиса в республике. По его словам, переговоры шли на уровне Министерства энергетики РФ.
Деталей о поставках газа из России в республику пока нет, отметил Красносельский.
С 1 января 2025-го «Газпром» прекратил поставки топлива в Европу через украинскую газотранспортную систему. В госкорпорации отметили, что это произошло в связи с отказом Украины продлевать соглашения. После этого, 3 января, Красносельский сообщил, что в Приднестровье без тепла и газа остались 1,5 тыс. многоэтажных и 72 тыс. частных домов.
9 декабря 2024 года Красносельский подписал указ о введении в Приднестровье чрезвычайного экономического положения из-за риска остановки транзита газа через территорию Украины. 10 января чрезвычайный режим в экономике ПМР был продлен еще на 30 дней — до 8 февраля.
8 января первый зампредседателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что Приднестровье находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса.
Еще в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае 2024-го) заявил, что Киев не будет продлевать договор с РФ о транзите газа. Президент России Владимир Путин тогда указывал на то, что Москва не отказывается от газовых поставок через украинскую территорию.