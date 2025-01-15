Обмен останков советского разведчика, отношения с КНДР и санкции. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Темы подготовки к юбилею Победы в Великой Отечественной войне и сохранения «исторического суверенитета» обсудят сегодня на заседании оргкомитета «Победа» под руководством президента России Владимира Путина.
Планы развития сотрудничества России и Центрально-Африканской Республики (ЦАР), в том числе в чувствительных областях, будут обсуждаться на переговорах Путина и президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры 16 января.
Об эксгумации останков советского разведчика
Кремлю неизвестно, были ли предложения обменять эксгумированные во Львове останки советского разведчика Николая Кузнецова на украинских военнопленных: «Важно, все-таки, отдавать приоритет живым. Все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой».
Суть киевского режима проявляется в таких действиях как эксгумация останков героев СССР, а Запад закрывает на это глаза: «Что касается эксгумации останков героя Великой Отечественной войны — это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев войны и всячески прославляют нацистов и их прислужников».
Об иностранных наемниках
Кремлю неизвестно о том, поднимала ли Австралия официальный вопрос о гибели в зоне спецоперации своего гражданина Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне ВСУ.
О санкциях
Не исключено, что Россия ответит на принятые США санкции против ее топливно-энергетического комплекса: «Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны».
Россия будет принимать меры для минимизации последствий санкций.
Планируемый запрет ЕС на импорт первичного алюминия из России может привести к дестабилизации мирового рынка: «Рынок в этом сегменте достаточно хрупкий, и подобные решения, они, конечно же, гипотетически могут привести к дестабилизации мирового рынка».
Об отношениях с КНДР
Кремль проинформирует, когда появятся конкретные данные о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию: «В тот момент, когда появится какая-то конкретная информация по продолжению контактов на высшем уровне, мы вас проинформируем».
О ситуации на Ближнем Востоке
Кремль «со сдержанным оптимизмом» относится к информации о возможности скорого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.