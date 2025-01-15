Обмен останков советского разведчика, отношения с КНДР и санкции. Темы брифинга Пескова

Кремлю неизвестно, были ли предложения обменять эксгумированные во Львове останки советского разведчика Николая Кузнецова на украинских военнопленных: «Важно, все-таки, отдавать приоритет живым. Все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой».