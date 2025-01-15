Лукашенко призвал не тратить инвестиции на барахло

«Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих — не важно, для кого», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.