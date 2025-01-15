Вице-премьеров Татарстана назначили кураторами нацпроектов в республике

«По всем региональным проектам подписаны соглашения о реализации с нашими федеральными коллегами, которые для нашей республики утвердили целевые назначения по 88 показателям и 119 результатам. Утвержден перечень кураторов из числа вице-премьеров, ответственных за их реализацию. Контроль и координацию реализации на уровне республики осуществляет региональный проектный офис, которым руководит Премьер-министр РТ Алексей Валерьевич Песошин», — пояснил Шагиахметов.