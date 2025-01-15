О чем договорились лидеры Узбекистана и ОАЭ в Абу-Даби

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад Аль Нахайян провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Встреча прошла в резиденции «Каср аш-Шати» в Абу-Даби (ОАЭ).
В фокусе внимания находились вопросы углубления узбекско-эмиратских отношений дружбы и многопланового сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах.
Как отмечалось, народы Узбекистана и Эмиратов прочно связывают глубокие исторические корни, общие ценности и традиции, священная религия ислам.
В свою очередь, визит главы РУз в ОАЭ открывает новую страницу в истории двусторонних отношений, которые выходят на уровень стратегического партнерства.
Лидеры двух стран определили 6 ключевых направлений новой модели экономического сотрудничества в таких сферах, как искусственный интеллект, цифровизация, «зеленая» энергетика, градостроительство и инфраструктура, туризм, частный бизнес.
По каждому из них договорились создать отдельные рабочие группы.
«Стороны поддержали предложение об объявлении 2025−2027 годов “Новой эпохой экономического партнерства между Узбекистаном и ОАЭ”. В данном контексте ключевой задачей обозначено принятие мер, нацеленных на увеличение к 2030 году объемов взаимной торговли в 10 раз и доведение портфеля инвестиций до 50 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.
Кроме того, выражена заинтересованность в дальнейшем укреплении связей между деловыми кругами двух стран и расширении инвестиционной деятельности эмиратских компаний в Узбекистане.
Отдельное внимание уделили вопросам расширения культурно-гуманитарного обмена.
Шавкат Мирзиёев предложил запустить совместную программу подготовки высококвалифицированных кадров и проведения научных исследований в сфере искусственного интеллекта в сотрудничестве с Университетом имени Мухаммада бин Заида (ОАЭ).
В ходе переговоров обсудили и подготовку к предстоящим мероприятиям на высшем уровне, в том числе второму саммиту диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива», который пройдет в этом году в Самарканде.
Лидеры Узбекистана и ОАЭ также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной политики.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 — 16 января находится в этой стране с официальным визитом.