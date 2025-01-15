О чем договорились лидеры Узбекистана и ОАЭ в Абу-Даби

«Стороны поддержали предложение об объявлении 2025−2027 годов “Новой эпохой экономического партнерства между Узбекистаном и ОАЭ”. В данном контексте ключевой задачей обозначено принятие мер, нацеленных на увеличение к 2030 году объемов взаимной торговли в 10 раз и доведение портфеля инвестиций до 50 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.