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В Новосибирской области нарушаются права дольщиков: министр получил представление от прокуратуры

НОВОСИБИРСК, 15 января, ФедералПресс. Заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов получил представление об устранении проблем от региональной прокуратуры. Причина — в нарушении прав дольщиков.

«По результатам проверки в Минстрое региона выявлены нарушения, которые явились основанием внесения 30 октября 2024 года заместителю губернатора региона представления, которое рассмотрено, ведется работа по поиску инвестора», — цитирует Сиб.фм слова исполняющего обязанности главы управления по надзору за исполнением федерального законодательства, старшего советника юстиции Олега Желдака.

Речь идет о долгострое длиной в 10 лет, который реализует ООО «Многопрофильная клиника». Надзорное ведомство выявило, что возводимый дом оформлен как коммерческая недвижимость, поэтому использование привычных механизмов поддержки участников долевого строительства со стороны властей в данном случае юридически невозможно. Вопрос возможно решить только через привлечение частного инвестора.

Первоначально предполагалось сдать объект в 2014 году, но он не введен в эксплуатацию до сих пор. Среди пострадавших — 200 семей. В конце прошлого года дольщики в проводили пикет, где записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину.