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«Не дождетесь». Лукашенко ответил недоброжелателям

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год ответил недоброжелателям по поводу своего здоровья, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Глава государства еще раз напомнил всем собравшимся об исполнительской дисциплине и необходимости тщательной проработки всех принимаемых решений с точки зрения интересов страны и эффективности для экономики.

«Если вы хотите работать — работайте, — обратился Президент к участникам мероприятия и в их лице ко всем ответственным должностным лицам. — Если вы не хотите работать — скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать Президенту. И получается: одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет Президент: “Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить”. Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: “Пронесет”. Ребята, не пронесет».

Лукашенко Александр