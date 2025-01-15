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Минобороны Молдовы: радары не зафиксировали пролет ракеты над воздушным пространством РМ

В Минобороны Молдовы опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы пролете над Молдовой российских ракет.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Системы наблюдения, находящиеся в распоряжении Национальной армии Молдовы, не зафиксировали пролет ракет в воздушном пространстве страны, сообщили в Минобороны.

«В связи с появившейся в сети информацией о возможном нарушении воздушного пространства Республики Молдова Министерство обороны сообщает, что системы наблюдения за воздушным пространством Национальной армии не зафиксировали ни одного несанкционированного пролета над воздушным пространством нашей страны», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы ракеты, выпущенные Российской Федерацией по территории Украины, нарушили воздушное пространство Молдовы на севере страны.

«После необходимых выяснений, проведенных с соседними странами (Румыния, Украина), было установлено, что радары, которыми они оснащены, не зафиксировали ни одного самолета, следующего по подобной траектории», — также сообщили в Минобороны.