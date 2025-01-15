Минобороны Молдовы: радары не зафиксировали пролет ракеты над воздушным пространством РМ

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Системы наблюдения, находящиеся в распоряжении Национальной армии Молдовы, не зафиксировали пролет ракет в воздушном пространстве страны, сообщили в Минобороны.
«В связи с появившейся в сети информацией о возможном нарушении воздушного пространства Республики Молдова Министерство обороны сообщает, что системы наблюдения за воздушным пространством Национальной армии не зафиксировали ни одного несанкционированного пролета над воздушным пространством нашей страны», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы ракеты, выпущенные Российской Федерацией по территории Украины, нарушили воздушное пространство Молдовы на севере страны.
«После необходимых выяснений, проведенных с соседними странами (Румыния, Украина), было установлено, что радары, которыми они оснащены, не зафиксировали ни одного самолета, следующего по подобной траектории», — также сообщили в Минобороны.