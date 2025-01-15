Минобороны Молдовы: радары не зафиксировали пролет ракеты над воздушным пространством РМ

«В связи с появившейся в сети информацией о возможном нарушении воздушного пространства Республики Молдова Министерство обороны сообщает, что системы наблюдения за воздушным пространством Национальной армии не зафиксировали ни одного несанкционированного пролета над воздушным пространством нашей страны», — говорится в сообщении.