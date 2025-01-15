Глава ПМР: поставки угля не разрешат энергетический кризис в Приднестровье

По его словам, Приднестровью необходим газ для газовых котельных.
«У нас 97% территории Приднестровья газифицировано. На территории Приднестровья на газе работает 286 средних и больших теплопунктов», — цитирует его РИА Новости.
Красносельский также отметил, что работающие на угле энергоблоки Молдавской ГРЭС нуждаются в модернизации и не смогут постоянно работать на этом топливе.
Ранее президент ПМР заявил, что точной даты подачи российского газа в Приднестровье нет.
Также сообщалось об остановке работы металлургического завода в ПМР до 20 января из-за энергокризиса.