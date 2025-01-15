Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ПМР: поставки угля не разрешат энергетический кризис в Приднестровье

Поставки угля не помогут разрешить энергетический кризис в Приднестровье, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

По его словам, Приднестровью необходим газ для газовых котельных.

«У нас 97% территории Приднестровья газифицировано. На территории Приднестровья на газе работает 286 средних и больших теплопунктов», — цитирует его РИА Новости.

Красносельский также отметил, что работающие на угле энергоблоки Молдавской ГРЭС нуждаются в модернизации и не смогут постоянно работать на этом топливе.

Ранее президент ПМР заявил, что точной даты подачи российского газа в Приднестровье нет.

Также сообщалось об остановке работы металлургического завода в ПМР до 20 января из-за энергокризиса.

энергетика