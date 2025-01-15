Лукашенко назвал основной фактор влияния на Беларусь

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Текущий год и будущая пятилетка будут непростыми, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства в среду заслушал доклад об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025-й год.
По его словам, ни один из претендентов на пост президента не понимает и не видит сложившейся ситуации, потому что не владеет информацией, которая поступает действующему главе государства.
Белорусский лидер напомнил собравшимся во Дворце Независимости, что о текущем положении дел он предупреждал еще полгода назад и вот такая ситуация вырисовывается теперь.
«В числе основных факторов, которые в той или иной степени будут влиять на ситуацию в стране, президент отметил экономические показатели в России», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Лукашенко обратил внимание, что основной рынок Беларуси — Россия.
«Он и будет основным рынком. Но нам надо понимать, что на российском рынке будет очень сложно. На рынке СНГ будет не проще, не просто», — подчеркнул глава государства.
Белорусский лидер пояснил, что, согласно прогнозу, российская экономика должна вырасти на 15,-2,5%, ставки в банках будут двухзначными, а дефицит бюджета составит 1,2 триллиона российских рублей. В связи с этим глава государства призвал чиновников шевелиться, потому что нужно прожить будущий год и пятилетку провести так, чтобы не было стыдно.