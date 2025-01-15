Лукашенко назвал основной фактор влияния на Беларусь

Белорусский лидер пояснил, что, согласно прогнозу, российская экономика должна вырасти на 15,-2,5%, ставки в банках будут двухзначными, а дефицит бюджета составит 1,2 триллиона российских рублей. В связи с этим глава государства призвал чиновников шевелиться, потому что нужно прожить будущий год и пятилетку провести так, чтобы не было стыдно.