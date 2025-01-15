Молдавия сорвала встречу представителей Кишинева и Тирасполя

«Господин Игнатьев не может поехать в Кишинёв на сегодняшний день. Это я как президент заявляю открыто. Потому что ему… лично угрожает опасность. И господин Серебрян прекрасно знает почему. Ну, лукавит специально. Пишет о встрече в Кишинёве, зная, что туда господин Игнатьев поехать не может. Абсолютно по объективным причинам. Вот вам истинная картина действий кишинёвской власти», — отметил Красносельский.