Молдавия сорвала встречу представителей Кишинева и Тирасполя

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Молдавия сорвала встречу политических представителей Кишинева и Тирасполя, заявил в среду на брифинге глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«Господин Олег Серебрян (вице-премьер Молдавии по реинтеграции — ред.) официально отказывается от встречи с господином Виталием Игнатьевым (глава министерства иностранных дел ПМР ред.) обсуждать любые вопросы, говоря о том, что встреча должна быть проведена исключительно в Кишиневе, а иначе встречи не будет. Хотя есть нейтральные площадки, есть площадки ОБСЕ. Это отказ, понимаете? На самом деле это отказ», — сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья отметил, что есть письмо миссии ОБСЕ, где в тексте говорится о том, что встречу политических представителей Кишинева и Тирасполя надо провести в Бендерах и обсудить все вопросы гуманитарного характера.
«Господин Игнатьев не может поехать в Кишинёв на сегодняшний день. Это я как президент заявляю открыто. Потому что ему… лично угрожает опасность. И господин Серебрян прекрасно знает почему. Ну, лукавит специально. Пишет о встрече в Кишинёве, зная, что туда господин Игнатьев поехать не может. Абсолютно по объективным причинам. Вот вам истинная картина действий кишинёвской власти», — отметил Красносельский.
В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за «сепаратизм», «заговор против Молдавии» и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.