Эрдоган призвал другие страны «убрать руки» от Сирии

В ходе своего выступления президент призвал действующие в Сирии террористические группировки, прежде всего связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), сложить оружие. Турецкий лидер заверил, что, если те откажутся это сделать, Анкара найдет способ устранить терроризм.
10 января газета Turkiye сообщила о том, что отбывающий пожизненный срок глава и идеолог РПК Абдулла Оджалан может призвать своих сторонников сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние Турции. По данным издания, призыв может прозвучать в форме видеообращения или быть написан от руки.
Ранее издание Hurriyet сообщало, что Анкара может начать совместную с Сирией операцию против курдов, если те не сложат оружие. Так издание интерпретировало слова Эрдогана, произнесенные в ходе первого заседания кабинета министров в 2025 году. «Однажды ночью мы можем появиться из ниоткуда», — сказал президент, говоря о положении дел в Сирии.