Эрдоган призвал другие страны «убрать руки» от Сирии

Ранее издание Hurriyet сообщало, что Анкара может начать совместную с Сирией операцию против курдов, если те не сложат оружие. Так издание интерпретировало слова Эрдогана, произнесенные в ходе первого заседания кабинета министров в 2025 году. «Однажды ночью мы можем появиться из ниоткуда», — сказал президент, говоря о положении дел в Сирии.