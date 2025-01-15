TNI: может ли Трамп на самом деле вторгнуться в Канаду

В этом случае НАТО бы отсиделась в стороне и не стала бы активировать статью 5 своего устава, так что это был бы просто конфликт между США и Канадой. Очевидно, что, если бы США решились на вторжение в Канаду в 2025 году, у американской армии было бы большое преимущество с точки зрения количества самолетов, танков и личного состава.