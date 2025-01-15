TNI: может ли Трамп на самом деле вторгнуться в Канаду

Избранный президент Дональд Трамп, похоже, зациклился на Канаде. Он неоднократно называл ее «51-м штатом США», а канадского премьер-министра Джастина Трюдо — «губернатором». Трамп предположил, что в интересах всех было бы, чтобы Канада присоединилась к США. Однако это не так просто, говорится в статье The National Interest.
Наибольшее сопротивление может исходить от нынешних американских штатов.
Пятьдесят нынешних штатов сочли бы Канаду… огромной угрозой для своего собственного веса в стране. Канада стала бы крупнейшим штатом по численности населения и второй по величине экономикой. Ее влияние было бы огромным, и она бы в корне изменила баланс сил в США.
Альтернативой было бы «присоединение каждой из десяти провинций Канады к США в качестве отдельных штатов». Но в этом сценарии Канада внезапно привезла бы 20 новых сенаторов, которые приехали бы из страны со всеобщим здравоохранением, контролем над оружием и другими социальными льготами. И они, по крайней мере большинство, наверняка присоединились бы к Демократической партии.
Прошлые вторжения в Канаду
Американцы уже вторгались в Канаду — и не один, а два раза! Первый раз это случилось еще до того, как США обрели независимость от Великобритании. Вторжение началось в июне 1775 года и было направлено на то, чтобы вырвать провинцию Квебек из-под британского правления и убедить канадцев (местных франкоговорящих жителей) присоединиться к революции.
Вторую попытку США предприняли во время войны 1812 года с похожей целью. Некоторые американцы стремились расширить территорию страны, но другие просто хотели захватить Канаду в качестве разменной монеты, чтобы положить конец конфликту с британцами.
Планы по бумаге
Тем не менее военные стратеги по обе стороны границы начиная с XIX века разрабатывали планы вторжения в соседнюю страну. После Первой мировой войны канадскому генералу Джеймсу Брауну было поручено разработать план вторжения в США. Он также создал схему обороны Канады DS 1, направленную на противодействие вторжению США.
В 1930 году США, в свою очередь, разработали военный план Red, в котором подробно излагалось, как их армия могла бы успешно вторгнуться в Канаду. План предусматривал «нападение по трем направлениям на суше и на море». Сначала началась бы морская блокада Галифакса. Войска из Детройта и Олбани отправились бы для взятия Торонто и Монреаля, из Беллингхэма — для захвата Ванкувера, из Бостона — для захвата Галифакса. Одновременно войска из Олбани, Вермонта и Буффало захватили бы Ниагарский водопад, отключив канадскую энергосистему.
Для отработки этого плана даже были проведены учения примерно в 50 километрах от границы, в которых приняли участие 36 000 американских военнослужащих. План Red был окончательно рассекречен в 1974 году, но, как предполагает Сучиу, у США есть обновленный план в отношении Канады.
Вторжение — 2025?
Хотя Трамп заявил, что канадцам будет лучше, если они станут американцами, он не представил никаких веских аргументов. Однако, если пряник не сработает, Соединенные Штаты могут использовать кнут и просто вторгнуться в Канаду. Некоторые из сторонников Трампа, похоже, согласны с этим.
Недавно ведущий Fox News Джесси Уоттерс съязвил:
Тот факт, что они не хотят, чтобы мы их захватили, заставляет меня жаждать вторжения. Я хочу утолить свою империалистическую жажду.
В этом случае НАТО бы отсиделась в стороне и не стала бы активировать статью 5 своего устава, так что это был бы просто конфликт между США и Канадой. Очевидно, что, если бы США решились на вторжение в Канаду в 2025 году, у американской армии было бы большое преимущество с точки зрения количества самолетов, танков и личного состава.
Канада не отличается военной мощью США, и она не смогла бы достичь своих целей по набору. Общая численность вооруженных сил Канады (действующих и находящихся в резерве) составляет всего около 100 000 человек, уточняет Сучиу.
США смогли бы быстро блокировать любые порты, а ВВС США, безусловно, имели бы превосходство в воздухе.
С той лишь разницей, что местное население и выглядит, и говорит, как вторгнувшиеся американцы.
Если не будут предприняты усилия по укреплению границы — что в буквальном смысле сведет на нет всю цель захвата Канады, — весьма вероятно, что канадские спецсилы проведут партизанскую кампанию на всей территории США до вторжения. А это приведет к войне, в которой невозможно победить, приходит к выводу Сучиу.
Любые попытки подавления мятежа будут играть против усилий по «завоеванию сердец и умов» канадцев, и США будут вынуждены содержать значительные силы, чтобы держать под контролем оккупированную Канаду. Также следует учитывать то, что немногие американские военные захотят патрулировать улицы Канады в разгар зимы.