ПМР не будет источником эскалации конфликта, заявил Красносельский

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не будет источником эскалации конфликта.
«Конечно, энергетический кризис, газовый кризис как таковой подстегнул все моменты, где-то, может быть, обнажил противоречия. Стали говорить об эскалации и так далее. Еще раз хочу обратиться ко всем друзьям, недругам, наблюдателям. Приднестровье не будет источником эскалации конфликта… Это мое слово. Провокации в этой части недопустимы. Использовать наши проблемы в усугублении ситуации недопустимо», — сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья также выразил уверенность, что восторжествует здравый смысл, и президент Молдавии Майя Санду должна обладать полным объемом информации. По его словам, он увидел эту проблему на брифинге Санду, который она провела накануне.
«Хочу обратиться к людям. Я благодарю вас за понимание, за выдержку, за терпение. Дорогие мои, недолго осталось терпеть. Всё стабилизируется, всё будет хорошо», — отметил Красносельский.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила «Газпром» в создании энергетического кризиса в республике. Она также отметила, что цель гуманитарного кризиса, спровоцированного Кремлем на левом берегу Днестра, провоцирование политического кризиса в Молдавии и эскалация ситуации.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.