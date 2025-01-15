Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне

Это подразумевает увеличение расходов на оборону, продолжение поддержки Украины и укрепление сотрудничества с партнерами НАТО по всему миру, объяснил Рютте. По его мнению, в украинском конфликте «на карту поставлена будущая безопасность» альянса. «Россия усердно работает, пытаясь ослабить наши демократии и лишить нас свободы. И она не одинока. На ее стороне Китай, КНДР и Иран, — сказал генсек НАТО. — Нам нужно больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны. Мы все хотим, чтобы она закончилась. Но прежде всего мы хотим, чтобы мир был прочным».