«Советники… Трампа теперь признают, что процесс урегулирования войны на Украине продлится месяцы или дальше больше», — говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Рейтер, два помощника Трампа, обсуждавшие с ним украинский конфликт, заявили, что обещания избранного президента завершить конфликт в первый же день на посту президента — это «сочетание предвыборного бахвальства и недостаточной оценки» его сложности.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.