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Виталий Хоценко оценил потенциал омских промышленных предприятий

Губернатор посетил ПО «ВЭЛТА» и НТК «Криогенная техника».

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко с рабочим визитом побывал на двух крупных производственных площадках: заводе ПО «ВЭЛТА» и Научно-техническом комплексе «Криогенная техника».

Хоценко осмотрел производственные цеха, пообщался с сотрудниками и отметил, что на обоих предприятиях существует потребность в рабочих кадрах. Руководство компаний выразило готовность участвовать в программе трудоустройства бойцов СВО, возвращающихся с фронта.

ПО «ВЭЛТА» специализируется на производстве электрощитового оборудования и автоматизированных систем управления. Продукция компании востребована не только в России, но и в Казахстане и Беларуси.

НТК «Криогенная техника» выпускает климатическое оборудование для подводных и надводных судов, системы кондиционирования для наземной техники и космических станций, а также газификаторы для медицинских учреждений.

«Предприятие уже поставило два таких прибора в наш хирургический центр, который мы обновляем по поручению президента России Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Губернатор поручил областному Минпрому организовать встречи руководителей заводов с инвесторами для расширения применения омской промышленной продукции в региональных инвестиционных проектах.