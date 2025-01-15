Виталий Хоценко оценил потенциал омских промышленных предприятий

Губернатор Омской области Виталий Хоценко с рабочим визитом побывал на двух крупных производственных площадках: заводе ПО «ВЭЛТА» и Научно-техническом комплексе «Криогенная техника».
Хоценко осмотрел производственные цеха, пообщался с сотрудниками и отметил, что на обоих предприятиях существует потребность в рабочих кадрах. Руководство компаний выразило готовность участвовать в программе трудоустройства бойцов СВО, возвращающихся с фронта.
ПО «ВЭЛТА» специализируется на производстве электрощитового оборудования и автоматизированных систем управления. Продукция компании востребована не только в России, но и в Казахстане и Беларуси.
НТК «Криогенная техника» выпускает климатическое оборудование для подводных и надводных судов, системы кондиционирования для наземной техники и космических станций, а также газификаторы для медицинских учреждений.
«Предприятие уже поставило два таких прибора в наш хирургический центр, который мы обновляем по поручению президента России Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Губернатор поручил областному Минпрому организовать встречи руководителей заводов с инвесторами для расширения применения омской промышленной продукции в региональных инвестиционных проектах.