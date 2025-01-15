Швед: часть «беглых» давно хочет вернуться, но боится своих кураторов

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Около 200 заявлений от уехавших из Беларуси поступили в комиссию по рассмотрению обращений граждан страны по вопросам совершения ими правонарушений, сообщил Генеральный прокурор республики Андрей Швед.
Указ о создании о создании комиссии для работы с белорусами, которые на волне протестов покинули страну, а теперь хотят вернуться, был подписан президентом Беларуси 6 февраля 2023 года. Комиссию возглавил генпрокурор Швед. В нее вошли около 30 человек — руководители силовых ведомств, юристы, представители СМИ. Комиссия собирается регулярно для рассмотрения заявлений граждан, которые хотят вернуться в страну.
«К нам поступило уже около 200 заявлений. Часть из них рассмотрена, часть в работе. Но исходя из общения с этими людьми, мы совершенно точно знаем, что многие бы вернулись, но боятся», — цитирует Шведа БелТА.
По словам генпрокурора, многие из покинувших страну на волне протестов боятся в основном не ответственности, которую они могут понести в Беларуси.
«И боятся уже не привлечения к ответственности, а тех, кто их на Западе курирует», — сказал Швед.