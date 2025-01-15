Швед: часть «беглых» давно хочет вернуться, но боится своих кураторов

Указ о создании о создании комиссии для работы с белорусами, которые на волне протестов покинули страну, а теперь хотят вернуться, был подписан президентом Беларуси 6 февраля 2023 года. Комиссию возглавил генпрокурор Швед. В нее вошли около 30 человек — руководители силовых ведомств, юристы, представители СМИ. Комиссия собирается регулярно для рассмотрения заявлений граждан, которые хотят вернуться в страну.