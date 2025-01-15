Гуцул рассказала о предложенной ей сделке по уголовному делу

КИШИНЕВ, 15 янв — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что прокурор предлагал ей прекратить возбужденное в отношении нее уголовное дело, если она откажется от своего мандата.
«Прокурор полтора года назад предлагал мне сделку: я сдаю мандат башкана (главы Гагаузии — ред.) и уголовное дело в отношении меня будет прекращено», — заявила Гуцул журналистам.
Она заявила, что считает уголовное дело «политическим судилищем», целью которого является смена руководства в Гагаузии.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.