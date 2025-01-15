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Астана готовится к «Играм будущего»

Создана Дирекция по подготовке и проведению турнира «Игры будущего», передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

По поручению организационного комитета по подготовке и проведению «Игры будущего», на базе акционерного общества «Казспортинвест» создана специализированная Дирекция. Ее основная задача — организация и проведение международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2026 году в Астане.

Это мероприятие, проводимое в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, станет значимым событием для спортивной жизни страны и привлечет внимание мировой общественности.

Напомним, 13 октября, в городе Дубай (ОАЭ) на официальной церемонии Казахстан был выбран местом проведения Phygital Games of the Future 2026 — уникального турнира, который объединяет традиционные виды спорта и киберспорт.

В борьбе за право проведения турнира Казахстан обошел Перу и Чили, став страной-организатором «Игры будущего» 2026 года.