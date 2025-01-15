Астана готовится к «Играм будущего»

По поручению организационного комитета по подготовке и проведению «Игры будущего», на базе акционерного общества «Казспортинвест» создана специализированная Дирекция. Ее основная задача — организация и проведение международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2026 году в Астане.