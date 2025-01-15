Оппозиция Словакии предложила созвать заседание по вотуму недоверия Фицо

По данным с сайта Кремля, последний раз Фицо был в России в 2016 году, в предыдущий премьерский срок. Тогда же была его последняя личная встреча с Путиным. В будущем году словацкий премьер обещал приехать в Россию на празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне.