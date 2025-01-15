Мэр Москвы увеличил нормативы финансирования детских садов и школ

Как отмечается, с 1 января 2025 года подушевой норматив на учащихся 1−4 классов составит 160,3 тыс. руб. в год, а с 5 по 11 классы — 184,6 тыс. руб. Нормативные затраты на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня увеличены до 237 тыс. руб., а для групп кратковременного пребывания — до 90,2 тыс. руб. в год. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете города.