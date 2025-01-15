Мэр Москвы увеличил нормативы финансирования детских садов и школ

«Расходы на ученика начальной школы и ребят с 5 по 11 классы составят 160,3 тыс. и 184,6 тыс. руб. ежегодно. Для воспитанников детских садов суммы составят 90,2 тыс. и 237 тыс. руб. в год в зависимости от типа группы пребывания. В Москве увеличены нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования. В среднем их проиндексируют на 8,2%. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин», — говорится в сообщении.
Как отмечается, с 1 января 2025 года подушевой норматив на учащихся 1−4 классов составит 160,3 тыс. руб. в год, а с 5 по 11 классы — 184,6 тыс. руб. Нормативные затраты на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня увеличены до 237 тыс. руб., а для групп кратковременного пребывания — до 90,2 тыс. руб. в год. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете города.
Кроме того, дополнительные средства направят на повышение заработной платы педагогических и других сотрудников столичных учреждений дошкольного и среднего общего образования, обеспечение питания и другие расходы, необходимые для создания качественной образовательной среды.
С 2020 года все столичные школы и детские сады, как государственные, так и частные, получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам. В дошкольных учреждениях этот показатель стал единым для детей всех возрастов. Такой подход — базовое условие равенства возможностей на получение качественного образования для всех московских детей.