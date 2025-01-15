Reuters назвал предпочтительный для Трампа вариант перемирия на Украине

На урегулирование конфликта советники Трампа отводят «месяцы или даже больше». Обещания избранного президента разрешить противостояние в первый же день источники Reuters описали как «сочетание предвыборной болтовни, непонимания неразрешимости конфликта и времени, необходимого для формирования новой администрации».