Премьер Молдовы назвал провокацией возобновление подачи газа в Приднестровье

«Напомню, что конечной целью является дестабилизация в регионе, что уже случилось, дестабилизация в Зоне безопасности. После чего — дестабилизация по всей стране. Конечной целью является пророссийская администрация здесь, в Кишиневе, что будет способствовать наращиванию военных сил России в Приднестровском регионе. И вот оттуда начинается использование этого военного потенциала для агрессии как против Украины, но даже против Румынии», — заявил Речан.