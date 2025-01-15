Премьер Молдовы назвал провокацией возобновление подачи газа в Приднестровье

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал провокацией возобновление поставок Россией природного газа в Приднестровье, анонсированные лидером региона Вадимом Красносельским.
Речан заявил, что это «план Кремля» по дестабилизации всей Молдовы.
«Уже ясно, что “Газпром” будет поставлять газ [в Приднестровье] в меньших объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии. И, соответственно, чтобы подтолкнуть нас к сценарию эскалации, к сценарию конфликта».
По мнению Речана, возобновление поставок Россией газа в Приднестровье также способствовать наращиванию военной силы в регионе, и эта сила «будет использоваться против Украины и даже против Румынии».
«Напомню, что конечной целью является дестабилизация в регионе, что уже случилось, дестабилизация в Зоне безопасности. После чего — дестабилизация по всей стране. Конечной целью является пророссийская администрация здесь, в Кишиневе, что будет способствовать наращиванию военных сил России в Приднестровском регионе. И вот оттуда начинается использование этого военного потенциала для агрессии как против Украины, но даже против Румынии», — заявил Речан.
Премьер также заявил, что Кишинев «не примет эту игру». «Для нас важно сохранить мир и безопасность, и Кишинев предпримет те действия, которые необходимы для обеспечения мира и безопасности», — также сказал глава правительства.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в среду провел пресс-конференцию по итогам своего визита в Москву и сообщил, что возобновление поставок Россией газа в регион произойдет в ближайшее время.