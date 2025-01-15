Путин: Миассу могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Об этом 15 января сообщил Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа» в режиме видеоконференции.
«Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса. В некоторых из них и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом», — сказал глава государства.
По его словам, это Курган (Курганская область), Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Ковров (Владимирская область), Миасс (Челябинская область), Зеленодольск (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) и Салехард (Ямало-Ненецкий АО).
В 2020 году городами трудовой доблести стали Челябинск и Магнитогорск, в 2022-м — Златоуст.
К началу Великой Отечественной войны в Миассе проживало около 40 тыс. человек, на фронт ушли более 14 тыс. из них. Продукцию для фронта стали выпускать тальковая фабрика, трест «Миассзолото», Леспромхоз, Сыростанский мраморный карьер, Комбинат стройматериалов. Кардинально перестроил свою работу Миасский напилочный завод, увеличивший в несколько раз производство инструментов.
В ноябре 1941 года было принято решение об организации в Миассе автомоторного производства на базе перевезенных в город цехов московского автомобильного завода имени И. В. Сталина (ЗИС). Первая партия автомобилей была сразу же отправлена на фронт, где на них установили знаменитые «Катюши». Всего за годы войны Миасский автомобильный завод отправил на фронт и для народного хозяйства 6,8 тыс. автомобилей. Почти одновременно с автозаводом в Миасс эвакуировали цеха московского завода «Динамо». В январе 1942 года была выпущена первая партия изделий для оборудования танков и самолетов, положившая начало новому предприятию — заводу «Миассэлектроаппарат».
Эффективно работали эвакуированные в Миасс завод № 611 (Сталино), производивший артиллерийские снаряды и авиабомбы, а также завод № 375 (Москва), изготовлявший искусственные заменители алмазов для шлифовки стволов орудий.