Путин: Миассу могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

В ноябре 1941 года было принято решение об организации в Миассе автомоторного производства на базе перевезенных в город цехов московского автомобильного завода имени И. В. Сталина (ЗИС). Первая партия автомобилей была сразу же отправлена на фронт, где на них установили знаменитые «Катюши». Всего за годы войны Миасский автомобильный завод отправил на фронт и для народного хозяйства 6,8 тыс. автомобилей. Почти одновременно с автозаводом в Миасс эвакуировали цеха московского завода «Динамо». В январе 1942 года была выпущена первая партия изделий для оборудования танков и самолетов, положившая начало новому предприятию — заводу «Миассэлектроаппарат».