Лукашенко одобрил стратегии участия Беларуси в ШОС и БРИКС

Проекты документов главе государства на рассмотрение представило правительство.
В стратегии участия Беларуси в ШОС содержатся концептуальные направления деятельности, цели и задачи членства страны в Шанхайской организации сотрудничества, а также механизм их реализации на перспективу.
В стратегии по БРИКС обозначены приоритетные направления взаимодействия Минска с государствами, которые входят в БРИКС, а также являются ее партнерами.
Эти документы рассчитаны на пять лет — до 2030 года, могут быть продлены, обновлены и пересмотрены с учетом тех или иных актуальных тенденций.
В Минске отмечают, что приоритеты Беларуси в ШОС находятся в полном согласовании с программой организации — ее хартией. Республика выступает за обеспечение региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития.
Полноправным членом ШОС Беларусь стала в начале июля прошлого года. Решение об этом было подписано в Астане. Полноправными членами организации являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.