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Лукашенко одобрил стратегии участия Беларуси в ШОС и БРИКС

Летом минувшего года Минск стал полноправным членом ШОС, а затем страна получила и статус государства-партнера БРИКС.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил стратегии белорусского участия в работе двух международных структур — ШОС и БРИКС, сообщили в его Администрации.

Проекты документов главе государства на рассмотрение представило правительство.

В стратегии участия Беларуси в ШОС содержатся концептуальные направления деятельности, цели и задачи членства страны в Шанхайской организации сотрудничества, а также механизм их реализации на перспективу.

В стратегии по БРИКС обозначены приоритетные направления взаимодействия Минска с государствами, которые входят в БРИКС, а также являются ее партнерами.

Эти документы рассчитаны на пять лет — до 2030 года, могут быть продлены, обновлены и пересмотрены с учетом тех или иных актуальных тенденций.

В Минске отмечают, что приоритеты Беларуси в ШОС находятся в полном согласовании с программой организации — ее хартией. Республика выступает за обеспечение региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития.

Полноправным членом ШОС Беларусь стала в начале июля прошлого года. Решение об этом было подписано в Астане. Полноправными членами организации являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.

Лукашенко Александр
БРИКС
ШОС