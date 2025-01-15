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«Будет сложно жить и работать». Лукашенко обосновал непростой прогноз на 2025 год

Лукашенко сказал, что в 2025 году будет сложно жить и работать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал доклад об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год со слов о том, что начавшийся 2025 год будет непростым, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко напомнил, что и ранее он говорил о том, что наступивший 2025-й год будет непростым.

— Но, что он будет не менее сложным, чем 2024 год, это точно, — констатировал глава республики.

Он подчеркнул, что, опираясь преимущественно на емкость соседнего, российского рынка, можно предположить, что работать будет непросто.

— Нам будет очень сложно жить и работать, — заметил он.

Также Лукашенко заметил, что и прогноз россиян по ключевым индикаторам развития крайне осторожный. Так, планируемый рост экономики озвучивается в пределах 1,5 — 2,5%, двузначные банковские ставки, растущий дефицит бюджета превышающий 1,2 триллиона рублей.

При этом Лукашенко отметил, что вместе с тем белорусское правительство устанавливает показателем эффективности своей работы в 2025-м ВВП выше 104%.

— Неплохо, — оценил президент.

При этом главным источником роста ВВП заявлены инвестиции на уровне 108%, планируется освоить около 50 миллиардов рублей, то примерно 18% ВВП страны.

Также Александр Лукашенко прокомментировал свой «не тот» голос: «Не дождетесь!».

А еще президент озвучил вопросы к инвестпрограмме 2025, по которой отменили совещание.