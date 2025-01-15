Антонов: заявления Трампа о Гренландии и Канаде требуют серьезного внимания

«Слова Дональда Трампа — дополнительное подтверждение важности юридически обязывающих гарантий безопасности для всех государств, необходимость реализации принципа равной неделимой безопасности больших и маленьких стран, а не только членов ''элитарных'' военных союзов, таких как НАТО», — сказал Анатолий Антонов. «Речь идет об изменении стратегического ландшафта. По сути, США намереваются продолжить линию на создание некой модели мира через силовое, экономическое и политическое давление и доминирование», — добавил он.