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Антонов: заявления Трампа о Гренландии и Канаде требуют серьезного внимания

Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «Ъ» заявил, что «радикальные идеи» избранного президента США Дональда Трампа о переустройстве границ Соединенных Штатов требуют «самого серьезного внимания и осмысления». Так он прокомментировал заявления республиканца о необходимости присоединить к США Канаду и Гренландию. Анатолий Антонов подобные предложения расценил как «открытые территориальные притязания одного члена НАТО к другому».

Источник: Reuters

«Слова Дональда Трампа — дополнительное подтверждение важности юридически обязывающих гарантий безопасности для всех государств, необходимость реализации принципа равной неделимой безопасности больших и маленьких стран, а не только членов ''элитарных'' военных союзов, таких как НАТО», — сказал Анатолий Антонов. «Речь идет об изменении стратегического ландшафта. По сути, США намереваются продолжить линию на создание некой модели мира через силовое, экономическое и политическое давление и доминирование», — добавил он.

Бывший российский посол посоветовал европейским странам задуматься, готовы ли они принять ситуацию, в которой «США попытаются еще больше зацементировать свою доминирующую роль в решении всех принципиальных вопросов внешней политики старой Европы». При этом пока, отметил Анатолий Антонов, реакция европейских политиков на заявления Дональда Трампа «вялая».

Трамп Дональд
дипломатия