Замминистра ЖКХ Воронежской области Наталия Толчеева может уйти в отставку

Прошлым летом Евгений Бажанов мог покинуть пост министра ЖКХ и энергетики региона. Он заявился на участие в конкурсе по выбору главы Воронежа и мог составить реальную конкуренцию на тот момент врио мэра Сергею Петрину. Однако в последний день приема документов господин Бажанов передумал. В итоге в процедуре победил господин Петрин.