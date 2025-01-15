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Замминистра ЖКХ Воронежской области Наталия Толчеева может уйти в отставку

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Воронежской области начальник отдела регулирования деятельности в сфере обращения с отходами Наталия Толчеева в скором времени может оставить свой пост. Об этом Ъ-Черноземье рассказал собственный источник. Официально об отставке госпожи Толчеевой не сообщалось.

Источник: пресс-служба правительства Воронежской области

По данным собеседника издания, возможное увольнение замминистра может быть связано с «большим количеством вопросов» к обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Прошлым летом Евгений Бажанов мог покинуть пост министра ЖКХ и энергетики региона. Он заявился на участие в конкурсе по выбору главы Воронежа и мог составить реальную конкуренцию на тот момент врио мэра Сергею Петрину. Однако в последний день приема документов господин Бажанов передумал. В итоге в процедуре победил господин Петрин.

ЖКХ